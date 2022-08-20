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    Şırnak’ta, milyonlarca yıllık olduğu tahmin edilen buğday fosili bulundu

    Doğa yürüyüşüne çıkan Emin Arpas, üzerinde buğday fosili olan bir kaya buldu. Fosilin, milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor.
    • 20.08.2022 - 14:51
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    Şırnak’ta, milyonlarca yıllık olduğu tahmin edilen buğday fosili bulundu

    Şırnak Bestler Dereler kırsalında doğa yürüyüşü yapan Emin Arpas, üzerinde buğday tanelerine benzer şekillerin olduğu bir kaya buldu.

    Yapılan araştırmalar neticesinde, kayanın bir buğday fosili olduğu ortaya çıktı.

    İHA’nın haberine göre; fosilin milyonlarca yıllık olabileceğini belirten Arpas şu ifadeleri kullandı:

    “Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi Birini mevkisinde buldum. Çamurun içinden çıkardım, getirdim yıkadım. Ayak şeklinde olduğunu fark ettik.

    “Üzerinde buğday, mercimek ve benzeri tohumun fosili bulunmakta”

    Taşın üzerinde tahıl tanelerine benziyor. Üzerinde buğday, mercimek ve benzeri tohumun fosili bulunmakta. Artık yüz bin yıllık mı, milyon yıllık mı bilemiyorum. Ona bilim adamları karar versin. Böyle bir fosili gördüğüm için son derece mutluyum.”

    Şırnak’ta, milyonlarca yıllık olduğu tahmin edilen buğday fosili bulundu #1

    Deniz canlısı fosiline de rastlanmıştı

    Bulunan fosil üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalar sonrasında bölgenin bilinen tarihinin değişebileceğini kaydeden Arpas, denizden 700 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1.350 rakımda olan Şırnak'ta geçtiğimiz dönemlerde deniz canlılarına ait fosillere de rastlandığını hatırlattı.

    Şırnak’ta, milyonlarca yıllık olduğu tahmin edilen buğday fosili bulundu VİDEO

    Şırnak’ta, milyonlarca yıllık olduğu tahmin edilen buğday fosili bulundu #2

    Şırnak’ta, milyonlarca yıllık olduğu tahmin edilen buğday fosili bulundu #3


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