Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuş tedavisinin ardından tutuklandı Şırnak'ta yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedilen ve olay sırasında alkollü olan uzman çavuş tedavisinin ardından cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

DHA

Şırnak merkeze bağlı Dicle Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda alkollü olduğu belirtilen uzman çavuş Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı.

Tacize uğrayan kadın bağırarak çevredekilerden yardım isterken olay yerine toplananlar Z.Ç.'yi darbederek yaraladı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek Z.Ç.'yi kalabalığın elinden kurtardı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç. tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tutuklandı

Şırnak Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada uzman çavuş Z.Ç.'nin Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandığını belirterek, "12.04.2024 tarihinde Şırnak ili merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Z.Ç. isimli alkollü şahsın bir vatandaşımıza yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile darbedildiği görüntüler basına yansımıştı. Adli ve idari soruşturması devam eden ve hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı verilmiş olan cinsel saldırı eylemi şüphelisi Z.Ç.'nin tedavisinin devam ediyor oluşu sebebiyle ifadesi alınamamıştı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)