Şırnak'ta tartıştığı çobanı vurdu

Şırnak Başağaç köyünde çobanlık yapan Mesut A. ile İbrahim C. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle İbrahim C., av tüfeğiyle Mesut A.yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mesut A., ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İbrahim C. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KISA SÜELİ GERGİNLİK

Olayın ardından köylüler arasında kısa süreli gerginlik yaşanması üzerine jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.