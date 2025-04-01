Şırnak'ta taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

DHA

Bu gece Şırnak’ın İdil ilçesinin Yeni Mahalle bölgesinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma, hızla taş ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında K.T., M.S.T., M.İ. ve L.T. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki şüpheli gözaltına alındı.