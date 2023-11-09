DHA
Şırnak'ta panik anları yaşandı...
Dün öğle saatlerinde Cizre ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın 1’inci katındaki dairede oturan kadın, alev alan piknik tüpünü balona çıkardı.
Kalabalığın arasına tüpü attı
Bu sırada panikle aşağıdakilere seslenerek uzaklaşmalarını istedi.
Evdeki erkek de tüpü aşağıya kalabalığın arasına attı.
Kazakla üstünü kapadı
Çevredekiler panikle kaçışırken, bir kişi kazağını çıkararak tüpün üzerine kapadı.
Başka biri de su getirerek yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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