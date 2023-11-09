Şırnak'ta yanan piknik tüpünü balkondan sokağa attı: Kalabalığın arasına düştü Bir kişi evde alev alan piknik tüpünü panikle 1’inci kattaki balkondan kalabalığın arasına attı. 2 kişinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Şırnak'ta panik anları yaşandı...

Dün öğle saatlerinde Cizre ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın 1’inci katındaki dairede oturan kadın, alev alan piknik tüpünü balona çıkardı.

Kalabalığın arasına tüpü attı

Bu sırada panikle aşağıdakilere seslenerek uzaklaşmalarını istedi.

Evdeki erkek de tüpü aşağıya kalabalığın arasına attı.

Kazakla üstünü kapadı

Çevredekiler panikle kaçışırken, bir kişi kazağını çıkararak tüpün üzerine kapadı.

Başka biri de su getirerek yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)