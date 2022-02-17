Şişli'de aracı çalınan adam aracın üstüne atlasa da engel olamadı

Akaryakıt istasyonunda kontak anahtarını koltuğa bırakan sürücü, aracının çalınmasına engel olamadı. Aracın üzerine atlayan sürücü, yeterli olmayınca taksi çevirip aracı takip etti.

Şişli'nin Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonundan sabah saatlerinde yakıt alıp aracının temizliğini yapan sürücü Davut Kayıkçı, aracın anahtarını koltuğun üzerinde bıraktı.

Bu sırada sürücüyü takip eden bir kişi, arabayı çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Aracının hareket ettiğini gören Kayıkçı, ne olduğunu anlamadı.

Hırsıza engel olamayan Kayıkçı, durdurduğu taksi ile aracının peşine düştü. Bir süre çalınan aracını takip etti. Ancak araç gözden kayboldu. Davut Kayıkçı, Feriköy Polis Merkezi'ne giderek hırsızlardan şikayetçi oldu.

"ANAHTARI KOLTUĞUN ÜZERİNE BIRAKTIM"

Davut Kayıkçı, "Sabah saat 06.30 sıralarında Piyalepaşa'da bulunan bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt aldım. Akabinde aracımı yıkamaya aldım. Aracın iç temizliğini yaparken arabanın anahtarını koltuğun üzerine bıraktım. Daha sonra aracın anahtarını bıraktığım yerde bulamadım. Panikle anahtarı aramaya başladım. Arabanın içinde ve dışında anahtarı aradım. Bulamayınca görevlilerden yardım istedim.

"ARACIMIN ÜSTÜNE ATLADIM"

Güvenlik kamera görüntülerini incelemek için ofise girdiğimde kimliğini bilmediğim kişiler, beyaz renk arabayla aracımın yanına yanaştı. Otomobilden inen bir kişi hızla aracımı çaldı. Ben de aracın arkasından koştum, yola koşarak aracımın üzerine atladım. Ama yetişemedim. Diğer iş birlikçileri beraber kaçtılar. Çalınan arabamın karşısına dikildim. Yoldan geçen taksilerden rica ettim. Ama duran olmadı. Benzinlikten duran bir taksi sürücüsü yanıma geldi. Taksi ile hırsızları bir süre takip ettik ama bulamadık. Daha sonra Feriköy Polis Merkezine giderek şikayetçi oldum" dedi.





















