Şişli’de bir adam, teras katta 21 yerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Şişli’de bir adam, teras katta 21 yerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Mesai arkadaşları tarafından ulaşılamayan 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Ünlü’nün cansız bedeni, Gölcük’te toprağa verildi.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Feriköy Paşa Mahallesi Kurşun Sokak'ta, geçen cuma günü, bir firmada satış temsilcisi olarak çalıştığı öğrenilen Cenk Çağın Ünlü (38) işe gitmeyince mesai arkadaşları ulaşmaya çalıştı.

Ünlü, telefona cevap vermeyince durum polise bildirildi. Cenk Çağın Ünlü'nün oturduğu binaya giden polis ekipleri, zile basmalarına rağmen cevap veren olmadı.

Terasta, kanlar içinde yatarken bulundu

DHA’nın haberine göre; çilingirle kapının açılmasıyla içeri giren ekipleri, teras katına çıktıklarında Ünlü'yü kan gölü içinde hareketsiz şekilde buldu.

Yapılan incelemede Cenk Çağın Ünlü'nün, vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Evden bir şahsın valizle çıktığı görüldü

Polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini mercek altına aldı. Diğer yandan, komşuların bilgisine başvuruldu. Bir görgü tanığı polise, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin evden elinde bir valizle çıktığını gördüğünü söyledi.

Polisin incelemelerinin ardından Ünlü'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanması sonrası cesedi ailesine teslim edilen Cenk Çağın Ünlü, dün Gölcük'te toprağa verildi.