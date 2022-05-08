Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
528.029
-3.55%
BTXN Coin
15.39
3.91%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Şişli’de bir adam, teras katta 21 yerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

    Mesai arkadaşları tarafından ulaşılamayan 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Ünlü’nün cansız bedeni, Gölcük’te toprağa verildi.
    • 08.05.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli’de bir adam, teras katta 21 yerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

    İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Feriköy Paşa Mahallesi Kurşun Sokak'ta, geçen cuma günü, bir firmada satış temsilcisi olarak çalıştığı öğrenilen Cenk Çağın Ünlü (38) işe gitmeyince mesai arkadaşları ulaşmaya çalıştı.

    Ünlü, telefona cevap vermeyince durum polise bildirildi. Cenk Çağın Ünlü'nün oturduğu binaya giden polis ekipleri, zile basmalarına rağmen cevap veren olmadı.

    Terasta, kanlar içinde yatarken bulundu

    DHA’nın haberine göre; çilingirle kapının açılmasıyla içeri giren ekipleri, teras katına çıktıklarında Ünlü'yü kan gölü içinde hareketsiz şekilde buldu.

    Yapılan incelemede Cenk Çağın Ünlü'nün, vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

    Evden bir şahsın valizle çıktığı görüldü

    Polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini mercek altına aldı. Diğer yandan, komşuların bilgisine başvuruldu. Bir görgü tanığı polise, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin evden elinde bir valizle çıktığını gördüğünü söyledi.

    Polisin incelemelerinin ardından Ünlü'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanması sonrası cesedi ailesine teslim edilen Cenk Çağın Ünlü, dün Gölcük'te toprağa verildi.

    Şişli’de bir adam, teras katta 21 yerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu #1


    İlginizi Çekebilir

    Hırsız çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi
    3. Sayfa

    Hırsız çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi

    Muğla'da şakalaştığı arkadaşını pompalıyla öldürdü
    3. Sayfa

    Muğla'da şakalaştığı arkadaşını pompalıyla öldürdü

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!
    BtcPrime

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!

    Görüş Bildir