N.G. isimli bir kadın, oturduğu evin penceresinden yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü. Polis içeri giremesin diye kaynar su döken N.G., gözaltına alındı.

Şişli’ye bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan N.G., iddiaya göre dün saat 11.30 sıralarında önce evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı, ardından aşağı kezzap ve çamaşır suyu döktü.

Kadının sakinleşmemesi üzerine, polis ekiplerine haber verildi.

Ekipler eve giremesin diye, kaynar su döktü

DHA’nın haberine göre; N.G., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı.

İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı.

N.G., kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ambulansa alınan N.G., hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de bir kadın, yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü VİDEO

Kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenildi

Kadının pencereden aşağı döktüğü kezzap mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi. N.G.'nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenilirken, N.G.'nin kafenin tabelasını elindeki cisimle kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.