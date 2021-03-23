Şişli'de çantası alınmak istenen kadının gaspçılara karşı mücadelesi

Cadde üzerinde yürüyen İranlı bir ailenin yanına otomobille yaklaşan şüpheliler, kadının çantasını çalmak istedi. Çantasını bırakmayan kadın, eşi ve çocuğu otomobil tarafından metrelerce sürüklendi.

İstanbul’un Şişli ilçesi İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde yürüyen İranlı bir ailenin yanına yaklaşan 34 JT 7245 plakalı otomobilden inen bir şüpheli, kadının çantasını çalarak otomobile binmek istedi.

Ancak otomobil ile çantasını almak isteyen zanlının arasında kalan kadın, metrelerce sürüklendi. O esnada kadının çocuğu ile eşi de otomobille birlikte sürüklendi.

SÜRÜKLENME ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çantasını kaptıran kadının metrelerce sürüklendiği, bunu gören çevredekilerin de otomobilin peşinden koştuğu görülüyor.

Kapkaç mağduru kadının direnirken, hareket halindeki otomobilden bir kişinin daha indiği ve paniğe kapıldığı anlar görüntülerde yer alıyor.

Şişli’de gaspa uğrayan kadın metrelerce sürüklendi İZLE

POLİSİ GÖRÜNCE ARAÇLARA ÇARPIP KAÇTILAR

Papa Ron Ralli Sokak ile Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler, hızla olay yerinden kaçmak istedi.

Sokak boyunca birçok otomobile çarpan şüpheliler, Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 şüpheliden biri olan Seçkin A., Dolapdere Caddesi üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların G.S, Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yakalanan Seçkin A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.