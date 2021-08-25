Şişli’de yabancı uyruklu hırsız kuyumcudan telefon çaldı

Müşteri gibi kuyumcuya giren hırsızlar, dükkandaki diğer kadın müşterinin cep telefonunu çaldı. Güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti.

Şişli Feriköy pasajında bulunan kuyumcu dükkanına alışveriş yapmak için giren Serpil Ş. isimli kadın, aynı zamanlarda dükkana giren yabancı uyruklu hırsızların gözüne takıldı.

Hırsızlardan biri iş yeri sahibini ve müşteriyi oyalarken, diğeri ise harekete geçerek kadın müşterinin cep telefonunu çaldı.

Amaçlarına ulaşan hırsızlar, müşteri gibi inceledikleri ürünleri bırakarak dükkandan ayrıldılar.

TELEFONUNUN ÇALINDIĞINI ANLAYIP YARDIM İSTEDİ

Bir süre sonra para almak için çantasını kontrol eden Serpil Ş., cep telefonunun çalındığını anlayınca polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önce eşkali ardından da kimliği tespit edilen hırsız, devriye atan ekiplerin şüphe üzerine sorgulamak için durdurmasıyla yakalandı.

Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahsın üzerindeki kıyafetin Serpil Ş.’nin telefonunun çalındığı anla aynı olduğunu ve hırsızın 31 yaşındaki Abdurrahman Y. olduğunu tespit etti.

Şişli’deki kuyumcuda telefon hırsızlığı VİDEO

"BİN TL KARŞILIĞINDA SATTIM"

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen hırsız, telefonu kendinin çaldığını ve bin TL karşılığında sattığını söylediği öğrenildi.





TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



