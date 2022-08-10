Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Yol çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patlayan bölge, araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul'un Şişli bölgesinde ekipler yol çalışması için harekete geçti.

Gülbahar Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Cadde trafiğe kapatıldı

DHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Ekipler çalışma başlattı

Öte yandan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler çalışma başlattı.