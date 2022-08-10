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    Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

    Yol çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patlayan bölge, araç trafiğine kapatıldı.
    • 10.08.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 14:35
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    Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

    İstanbul'un Şişli bölgesinde ekipler yol çalışması için harekete geçti.

    Gülbahar Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

    Cadde trafiğe kapatıldı

    DHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

    Şişli de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı #1

    Ekipler çalışma başlattı

    Öte yandan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

    Şişli de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı #2


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