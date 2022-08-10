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- Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
Yol çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patlayan bölge, araç trafiğine kapatıldı.
- 10.08.2022 - 14:12
- Güncelleme : 10.08.2022 - 14:35
İstanbul'un Şişli bölgesinde ekipler yol çalışması için harekete geçti.
Gülbahar Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
Cadde trafiğe kapatıldı
DHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
Ekipler çalışma başlattı
Öte yandan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler çalışma başlattı.