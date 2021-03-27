İstanbul Şişli'de kapalı olması gereken ünlü eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarı alan polisin baskınında, 70 kişiye 222 bin 600 TL ceza yazıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahar Mahallesi 5. Yıl Sokak'ta bulunan eğlence mekânında parti yapıldığı ihbarı sonrası saat 04.00 sıralarında mekâna baskın yaptı.

BAZILARI KAÇTI, POLİS ÖNLEM ALDI

Polisin geldiğini gören bazı müşterilerin kaçması üzerine, ekipler bina çevresinde önlem aldı. İçeride bulunan kişilerin büyük bölümünün yabancı uyruklu olduğu gözlemlenirken, gece kulübünün girişinde bulunan kepenklerin de kapalı olduğu görüldü.

Şişli'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 70 kişiye 223 bin lira ceza-Video

BAZI MÜŞTERİLER POLİSE DİRENDİ

Polis, kepengi kaldırmadan önce kapının önünde tedbir aldı. Kepengin açılması ile polis ekipleri mekâna girdi. Polislerin eğlence mekânına girmesi üzerine bazı müşteriler polis ekiplerine direndi. Bunun üzerine içeriye çevik kuvvet ekipleri alındı.

70 KİŞİYE 223 BİN LİRA CEZA

Gece kulübünde bulunan 70 kişiye, Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 222 bin 600 lira ceza yazıldı. Mekâna ise idari işlem yapıldı. Polisin işlemleri sırasında, eğlenceye katılan bir kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. Bir süre kulübün girişinde bekleyen kadın, kendisine ceza kesilmesinin ardından mekândan ayrıldı.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Öte yandan, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından ceza kesilen bazı müşteriler, çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına tepki gösteren bir kişi ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.