Şişli'de evde sabun paketleme işinden 52 bin lira dolandırıldı Sosyal medyada, 'Evde Paketleme Acentesi' adı altında verilen sabun paketleme ilanını gördükten sonra ek gelir olsun düşüncesiyle girdiği işte 52 bin lirasını kaybeden kadın şikayetçi oldu.

DHA

Dolandırıcıların oyunları her geçen gün farklı bir yüz buluyor.

Vatandaşları farklı vaatlerle ağlarına düşüren dolandırıcı çeteleri milyonlarca vurgun yapıyor.

Kendini kamu çalışanı olarak tanıtan dolandırıcıların yanı sıra iş vaadiyle dolandıran şahıslar da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Bir yeni dolandırıcılık hikayesi ise İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı.

Evde sabun paketleme işine girmek istedi

İki çocuk annesi 31 yaşındaki Hüsnegül Demirci, 8 Mart tarihinde sosyal medyada, 'Evde Paketleme Acentesi' adı altında; evde sabun ambalajlama ve kutulama işi ilanını gördü.

Demirci, ilan videosunu izleyince ek gelir olarak evde paketleme işi için hesapla iletişime geçti.

Ayda 7 bin 500 lira kazanacağı söylenildi

Dolandırıcılar, Hüsnegül Demirci'ye ayda 7 bin 500 lira kazanacağını söyledi. İşi kabul ettiğini söyleyince dolandırıcılar, Demirci'den 350 lira kaparo parası istedi.

Parayı gönderen Hüsnegül Demirci ile kısa süre sonra dolandırıcılar tekrar iletişime geçerek kargo parası, sigorta parası gibi bahanelerle tekrar para talep etti.

Toplam 52 bin lira gönderdi

Bunun üzerine Hüsnegül Demirci, kendisine verilen banka hesabına 17 Mart tarihinde 5 parça halinde toplamda 52 bin lira gönderdi.

Dolandırıcıların tekrar para talep etmesinin ardından Demirci, parasının olmadığını söyledi.

Şikayetçi oldu

Kısa süre sonra ise dolandırıcılar, Hüsnegül Demirci'yi telefondan engelledi. Dolandırıldığını anlayan Demirci, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"Bankayla uğraşmamak için 18 bin daha gönderdim"

Hüsnegül Demirci, dolandırıcıların ikna edici şekilde konuştuğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Sosyal medya hesabımda gezinirken reklam videosunda evde paketleme yapıldığını gördüm. Hesapla iletişime geçtim. İlk başta 350 lira kapora istediler. Bana verilen banka hesabına parayı gönderdim.



Sonrasında yüklü miktarda kargo göndereceklerini söyleyerek tekrar teminat adı altında para istediler. Kargo bana gelmeden ben, bin 300 lira gönderdim. Onlar Rize'de olduklarını söyleyerek tekrar 5 bin liraya yakın kargo ücreti istediler. Ben bir tuhaflık olduğunu anladım.



Neden bu şekilde para istediklerini sordum. Bana geri iade edeceklerini söylediler. Güven sağlamak için e-Devlet'te bilgilerinin olduğunu belirttiler. Ben de adres ve kimlik bilgilerini istedim.



E-Devlet sisteminden kontrol ettiğimde, onların tanıttığı yer Maliye Bakanlığı onaylı olarak görünüyor. İşlemleri çok hızlı şekilde yaptırmaya çalışıyorlar. Sürekli para istemeye devam ettiler.



18 bin lira istediler, onu da gönderdim ama gelmediğini söylediler. Ben bankayı aradım, paranın gittiğini öğrendim.



Onlara da gittiğini söyledim ama ısrarla paranın gelmediğini söylüyorlar. Cuma günü olduğu için ben de tekrar bankayla uğraşmamak için 18 bin daha gönderdim.

"Beni tehdit ederek yine para istediler"

Demirci, dolandırıcıların paranın gelmediğini söylemesi üzerine şunları konuştu: