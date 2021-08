Şişli’de İETT otobüsü yaşlı adama çarptı

Yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek isteyen Remezan Taner, otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Halaskargazi Caddesi’nde seyie halinde olan İETT otobüsü, bir anda yola doğru koşmaya başlayan 73 yaşındaki Remezan Taner’e çarptı.

İETT şoförü A.T., son anda Taner’i fark edip frene bassa da aracı durduramadı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Remezan Taner, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şişli’de 73 yaşındaki adamın öldüğü kaza

ŞOFÖR ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şoför A.T. gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. A.T., çıkarıldığı savcılıkça ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. A.T. ifadesinde, yolcuların bağırışlarını duyması üzerine direksiyonu sola kırıp frene bastığını ancak çarpmaya engel olamadığını ve kendisinin bir kusuru olmadığını söyledi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli A.T., imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.