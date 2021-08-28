Şişli’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden asayiş uygulaması

ABD, Kabil saldırısına misilleme olarak DEAŞ'ı vurdu

Hakkari'de imam, evlilik ve düğünlerdeki israfa karşı uyardı: Gençlerimiz evlenmiyor

Delta varyantı kahve satışlarını tehdit ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş’ın fikstürü belli oldu

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