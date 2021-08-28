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    Şişli’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden asayiş uygulaması

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya, trafik polisleri de destek verdi.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 08:57
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    Şişli’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden asayiş uygulaması

    İstanbul’un Şişli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

    Çalışma kapsamında meydan ve ana caddelerde kapama noktaları oluşturuldu.

    Trafik polislerinin de destek verdiği ekipler, çevrilen araçlarda kapsamlı arama gerçekleştirdi.

    MASKE VE SOSYAL MESAFA KURALLARI HATIRLATILDI

    Şüpheli şahıslara yönelik genel bilgi tarama (GBT) yapıldı, sürücü ve yolculara maske ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

    Şişli’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden asayiş uygulaması #1

    AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM EDECEK

    Sabah saat 07.00-09.00 arasında yapılan uygulamanın, akşam saatlerinde de devam edeceği belirtildi.

    Şişli’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden asayiş uygulaması VİDEO

    Şişli’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden asayiş uygulaması #2

    Şişli’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden asayiş uygulaması #3

    Şişli’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden asayiş uygulaması #4

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