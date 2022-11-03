Şişli'de kadın kaçırma cinayetinde yeni gelişme: 6 gözaltı

Eşini kaçırdığı iddiasıyla Muhammet Tek'i öldüren Emrullah K. ve akrabalarının sorgusunda olaya bir başka otomobildeki iki kişinin daha karıştığı belirlenerek şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 1 Kasım'da bir kadının kaçırıldığı öne sürülerek yapılan cinayetlerde yeni bir gelişme yaşandı.

Yaşanan olayda biri kadın iki kişinin içinde bulunduğu otomobil, silahlı saldırıya uğramıştı.

Otomobilin önünü keserek durduran saldırganlar, direksiyonda bulunan Muhammet Tek'i öldürdükten sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak uzaklaştı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kısa süre içinde eşini kaçırdığı iddiasıyla Muhammet Tek'i öldürdüğü iddia edilen Emrullah K. ve 3 akrabası gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de yapılan operasyonda, Muhammet Tek'in eşi Berivan K. de kurtarıldı.

Şişli'de kurşunlanan otomobilin sürücüsü öldü VİDEO

Bir otomobil daha belirlendi

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Polis, Muhammet Tek ile Berivan K.'nin içinde bulunduğu otomobili, olayın hemen öncesinde takip eden bir otomobil belirledi.

Yeni şüpheliler yakalandı

Otomobilin saldırının yere yaklaştığını haber verdiği değerlendirilen otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Yeni gözaltına alınan şüpheliler Orhan K. İle Sinan K. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerden Orhan K.'nin, daha önceden 11 ayrı suçtan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Maktülün DEAŞ üyesi çıktı

Yapılan çalışmalarda öldürülen Muhammet Tek’in, 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı öğrenildi.

6 şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, katil zanlısı Emrullah K.’nin ise yine DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan ve örgüte finans sağlamaktan arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 kişi yarın adliyeye sevk edilecek.