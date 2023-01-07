Şişli'de kasiyer ve müşteriler arasında fiyat etiketi kavgası

Şişli'de kasiyer ve müşteriler arasında fiyat etiketi kavgası

İki kadın, reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca, tartıştıkları kasiyer kadının başını metal tezgaha geçirdi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde markete gelen müşteri iki kadın, reyondan ürün aldı.

Kadınlar ardından ödeme yapmak için kasa sırasına girdi.

Sıraları gelen iki kadın aldıklarını okutması için kasadaki kasiyere verdi.

2 kadın kasiyere saldırdı

Kasada okutulan ürünün fiyatı reyondakinden farklı çıkması üzerine kadınlar ile kasiyer arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, kasiyere saldırmaya başladı.

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Başını metal tezgaha geçirdiler

Saç saça baş başa yaşanan kavgada iki kadın, kasiyer kadını kasaya sıkıştırdı.

Buradan darbedilen kasiyerin başı metal tezgaha da vuruldu.

Müşteriler araya girdi

Kasiyerin kendini korumak için karşılık vermesi üzerine diğer müşteriler araya girerek kavgayı ayırmak istedi.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kasiyer kapıyı kilitleyip ekipleri çağırdı

Olayın ardından darbedilen kasiyer kadın, marketin kapısını kilitleyerek saldırgan kadınların kaçmasını engelledi ve polis ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 3 kadını gözaltına aldı.

3 kadın serbest bırakıldı

İHA'nın haberine göre, emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.