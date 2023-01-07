Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.184
0.93%
BTXN Coin
7.82
8.46%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Şişli'de kasiyer ve müşteriler arasında fiyat etiketi kavgası

    İki kadın, reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca, tartıştıkları kasiyer kadının başını metal tezgaha geçirdi.
    • 07.01.2023 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de kasiyer ve müşteriler arasında fiyat etiketi kavgası

    İstanbul'un Şişli ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde markete gelen müşteri iki kadın, reyondan ürün aldı.

    Kadınlar ardından ödeme yapmak için kasa sırasına girdi.

    Sıraları gelen iki kadın aldıklarını okutması için kasadaki kasiyere verdi.

    2 kadın kasiyere saldırdı

    Kasada okutulan ürünün fiyatı reyondakinden farklı çıkması üzerine kadınlar ile kasiyer arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, kasiyere saldırmaya başladı.

    İstanbul’da kasiyer kadına 'fiyat farkı' dayağı VİDEO

    Başını metal tezgaha geçirdiler

    Saç saça baş başa yaşanan kavgada iki kadın, kasiyer kadını kasaya sıkıştırdı.

    Buradan darbedilen kasiyerin başı metal tezgaha da vuruldu.

    Müşteriler araya girdi

    Kasiyerin kendini korumak için karşılık vermesi üzerine diğer müşteriler araya girerek kavgayı ayırmak istedi.

    O anlar kaydedildi

    Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Kasiyer kapıyı kilitleyip ekipleri çağırdı

    Olayın ardından darbedilen kasiyer kadın, marketin kapısını kilitleyerek saldırgan kadınların kaçmasını engelledi ve polis ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 3 kadını gözaltına aldı.

    3 kadın serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Şişli de kasiyer ve müşteriler arasında fiyat etiketi kavgası #1

    Şişli de kasiyer ve müşteriler arasında fiyat etiketi kavgası #2

    Şişli de kasiyer ve müşteriler arasında fiyat etiketi kavgası #3

    Şişli de kasiyer ve müşteriler arasında fiyat etiketi kavgası #4


    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Ceferin, UEFA başkanlık seçiminde tek aday
    Dünyadan futbol

    Ceferin, UEFA başkanlık seçiminde tek aday

    Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları ve karakterleri!
    Medya

    Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları ve karakterleri!

    Görüş Bildir