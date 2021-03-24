Euro
9.343
-1.25%
Dolar
7.8548
-1.07%
Altın
437.45
-0.79%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
434.501
0.76%
EXEN Coin
12.22
-2.24%
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C

    Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada

    Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oldu.

    Aniden bastıran kar yağışı kenti olumsuz etkilerken vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

    KONTROLÜ KAYBETTİ

    Şişli Mahmutağa Yokuşu’nda bir otomobil sürücüsü, kar yağışı sonrası yokuş aşağıya ineceği esnada kontrolü kaybetti.

    Kayan araç yokuşun başındaki refüjdeki tabelaya çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada #1

    Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada #2

    Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada #3

    Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir