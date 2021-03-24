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- Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada
Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada
Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı.
- İHA
- 24.03.2021 - 09:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oldu.
Aniden bastıran kar yağışı kenti olumsuz etkilerken vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
KONTROLÜ KAYBETTİ
Şişli Mahmutağa Yokuşu’nda bir otomobil sürücüsü, kar yağışı sonrası yokuş aşağıya ineceği esnada kontrolü kaybetti.
Kayan araç yokuşun başındaki refüjdeki tabelaya çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.