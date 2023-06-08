Şişli'de Libyalı 3 kişiye silahlı saldırı Rezidanstan çıkan 3 Libyalı, maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kişi yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA İstanbul’un Şişli ilçesinde yine silahlar konuştu... Libya uyruklu 3 kişi, 6 Haziran Salı Günü saat 19.00 sıralarında kaldıkları Bomonti semtindeki rezidanstan çıktı. 3 Libyalıya silahlı saldırı 3 Libyalı, çok geçmeden arkalarından gelen yüzleri maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi son anda kaçarken Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarından yaralandı. Yüzleri maskeli saldırganlar da hızla olay yerinden uzaklaştı. 2'si yaralandı İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İki yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıda kullanılan silahta susturucu olduğu öğrenildi. Polis, görüntüleri inceliyor Silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor.