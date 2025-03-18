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AA

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan cinayetin faili yakalandı.

Cinayete dair detaylar ise kan dondurdu...

20 yaşındaki C.K. isimli genç, 15 Mart'ta bilinmeyen bir nedenle 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki daireye tadilat amacıyla giden amcası Taştan Karaca'yı silahla vurarak öldürdü.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay polise intikal etti ve cinayete ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

AMCASINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

Çalışmalar kapsamında, amcasının bulunduğu adrese gelen C.K'nin, bir süre sonra Taştan Karaca ile binadan dışarı çıktığı, bina önünde beklerken hiçbir şey söylemeden 3-4 el ateş ederek kaçtığı tespit edildi.

CİNAYETİN SEBEBİ MİRAS PAYLAŞIMI KAVGASI

Ekiplerin bilgisine başvurduğu maktulün kardeşi A.K'nin, kendileri ile yeğenleri C.K. ve ağabeyi arasında miras konusunda husumet bulunduğunu, olayın bu sebepten gerçekleşmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinde yapılan çalışmada 4 mermi kovanı bulan ekipler, C.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin yer göstermesiyle olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da Rumeli Hisarüstü'nde çalılık alanda ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.