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    Şişli'de moto kurye taksinin altına girdi

    Şişli’de sipariş yetiştirmek için cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, ara sokaktan aniden yola çıkan taksinin altına girdi.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 10:39
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    Şişli'de moto kurye taksinin altına girdi

    İstanbul'un Şişli ilçesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kuryelik yapan Mücahit Metin Çelik, motosikletle yemek siparişi yetiştirmek üzere yola çıktı.

    Kavşağa gelen kurye, yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek istedi.

    TAKSİ ANİDEN YOLA ÇIKTI

    Ancak bu sırada ara sokaktan Taner Yaraç idaresindeki taksi, aniden dönüş yaparak yola çıktı.

    Taksiyi gören motosikletli genç frene bastı, ancak yere düştükten sonra metrelerce sürüklenerek taksiye çarptı.

    Şişli'de moto kurye taksinin altına girdi VİDEO

    Şişli de moto kurye taksinin altına girdi #1

    BURNU KIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çelik’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlk yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi süren gencin burnunun kırıldığı öğrenildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Alkollü olmadığı öğrenilen taksicinin kusurlu bulunduğu öğrenildi.

    Şişli de moto kurye taksinin altına girdi #2

    Şişli de moto kurye taksinin altına girdi #3

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