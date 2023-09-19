Şişli'de motosikletli kişilerin silahlı saldırısı görüntülendi İstanbul Şişli'de, marketin önünde oturan şahsa motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde motosikletli iki şüpheli, marketin önünde oturan bir kişiye silahla ateş etti. Saldırıda, marketin içine doğru kaçan şahıs yara almadan kurtulurken mermilerden biri park halindeki otomobile isabet etti. Şüpheliler kaçtı.

Polis, zanlıların peşinde

Polis olay yerinde inceleme yaptı, ardından saldırıya uğrayan kişinin ifadesine başvurdu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Bu arada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedilen görüntülerde, olay yerine motosikletle gelen şüphelilerin silahla ateş etmesi ve marketin önünde oturan kişinin kaçmaya çalışması yer aldı.