Şişli'de önünü kestikleri otomobilden kadını kaçırdılar: 1 ölü

Hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, iddiaya göre otomobildeki kadını zorla kaçırırken, bu sırada kurşun yağdırdı. Saldırıda önü kesilen otomobilin sürücüsü öldü.

İstanbul’un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü, iddiaya göre henüz kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol üzerinde otomobille kesildi.

Şüpheliler araç içerisindeki sürücü Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanındaki kadını zorla otomobillerine bindirdi.

Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıyı görenler polisi aradı

Saat 22.00 sıralarındaki saldırıyı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk müdahalede bulundu.

Tekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Muhammet Tekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre olay yerinde incelemede bulanan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.