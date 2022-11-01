Petrol
93.98
1.26%
Euro
18.488
0.46%
Dolar
18.6098
0.02%
Altın
982.84
0.61%
Borsa
3979
0.00%
Bitcoin
386.311
0.80%
BTXN Coin
10.39
-1.70%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Şişli'de önünü kestikleri otomobilden kadını kaçırdılar: 1 ölü

    Hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, iddiaya göre otomobildeki kadını zorla kaçırırken, bu sırada kurşun yağdırdı. Saldırıda önü kesilen otomobilin sürücüsü öldü.
    • 01.11.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de önünü kestikleri otomobilden kadını kaçırdılar: 1 ölü

    İstanbul’un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü, iddiaya göre henüz kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol üzerinde otomobille kesildi.

    Şüpheliler araç içerisindeki sürücü Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanındaki kadını zorla otomobillerine bindirdi.

    Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Saldırıyı görenler polisi aradı

    Saat 22.00 sıralarındaki saldırıyı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk müdahalede bulundu.

    Tekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Şişli de önünü kestikleri otomobilden kadını kaçırdılar: 1 ölü #1

    Vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti

    Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Muhammet Tekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    DHA’nın haberine göre olay yerinde incelemede bulanan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Şişli de önünü kestikleri otomobilden kadını kaçırdılar: 1 ölü #2

    Şişli de önünü kestikleri otomobilden kadını kaçırdılar: 1 ölü #3

    Şişli de önünü kestikleri otomobilden kadını kaçırdılar: 1 ölü #4

    Şişli de önünü kestikleri otomobilden kadını kaçırdılar: 1 ölü #5


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Endonezya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Dünya

    Endonezya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı son halini paylaştı
    Magazin

    Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı son halini paylaştı

    Görüş Bildir