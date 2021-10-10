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Şişli'de otomobil sürücüsüne silahlı saldırı
- İHA
- 10.10.2021 - 08:57
- Güncelleme : 10.10.2021 - 09:47
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Ateşböceği Sokak üzerinde, iki otomobil sürücüsü trafikte kavgaya tutuştu.
Taraflardan biri, birkaç dakika sonra karşı tarafın önünü kesti.
SİLAHLA SALDIRDI
Silahlı saldırgan, araç içerisini peş peşe kurşunlayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücü ise aracın koltuğuna yığılıp kaldı. Silah sesleri ile dışarı çıkan vatandaşlar olay yerine sağlık ekibi ve polis çağırdı. Kısa sürede gelen ambulans, yaralıyı hastaneye götürüldü.
Şişli'de otomobil sürücüsüne silahlı saldırı ViDEO
POLİS HAREKETE GEÇTİ: SALDIRGAN YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan Şişli polisi saldırganı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren saldırganın önce eşkali daha sonra da ismi belirlendi. Şüpheli A.S. olayda kullandığını beyan ettiği silahla birlikte Feriköy'de gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
A.S., Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.