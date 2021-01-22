Şişli'de sinyal vermeden dönünce, kazaya neden oldu

Şişli'de sinyal vermeden dönünce, kazaya neden oldu

Sinyal vermeden, kontrolsüz dönüş yapan otomobil, kendi yolunda ilerleyen motosiklete çarptı. Kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Şişli'de bulunan Dolapdere Caddesi üzerinde, Pangaltı yönünde ilerleyen otomobilin sürücüsü iki yönlü yolda dönüş yapmak istedi.

Otomobil, Dolapdere yönünde ilerleyen motosikletin yoluna girdi. Otomobile çarpan motosiklet devrilirken kurye İnanç Çokçalışkan yere savrularak yaralandı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve vatandaşlar yaralının yardımına koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

"ÇOK HIZLIYDI BANA VURDU"

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin sinyal vermeden kontrolsüz şekilde döndüğü, yolunda ilerleyen motosikletin de duramayıp otomobile çarptığı görüldü.

"Motosiklet yukarıdan geliyordu. Ben yukarıya çıkıyordum. Çok hızlıydı. Bana vurdu ve takla attı." diye konuşan otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.





























