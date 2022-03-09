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    Şişli'de sürücü, yol kavgası yaptığı motokuryenin kaskını kırdı

    Motokurye ile araç sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında sürücü, motokuryeye ait kaskı yere vurarak parçaladı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 12:13
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    Şişli'de sürücü, yol kavgası yaptığı motokuryenin kaskını kırdı

    Dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de motokurye ile bir araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.

    Kavgada tekme, yumruk, kemer ve motosiklet kaskı kullanıldı.

    KASKINI YERE VURUP KIRDI

    Bu sırada araç sürücüsü, motokuryenin ele geçirdiği kaskını yere vurarak kırdı.

    Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Şişli de sürücü, yol kavgası yaptığı motokuryenin kaskını kırdı #1

    Şişli de sürücü, yol kavgası yaptığı motokuryenin kaskını kırdı #2

    Şişli de sürücü, yol kavgası yaptığı motokuryenin kaskını kırdı #3


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