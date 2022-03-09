- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli'de sürücü, yol kavgası yaptığı motokuryenin kaskını kırdı
Şişli'de sürücü, yol kavgası yaptığı motokuryenin kaskını kırdı
Motokurye ile araç sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında sürücü, motokuryeye ait kaskı yere vurarak parçaladı. O anlar, kameraya yansıdı.
- DHA
- 09.03.2022 - 12:13
Dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de motokurye ile bir araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.
Kavgada tekme, yumruk, kemer ve motosiklet kaskı kullanıldı.
KASKINI YERE VURUP KIRDI
Bu sırada araç sürücüsü, motokuryenin ele geçirdiği kaskını yere vurarak kırdı.
Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.