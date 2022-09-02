Şişli’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Şişli’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi’nde daha önceden belirlenen 20 adresteki 20 kişiye operasyon düzenledi.

Helikopter destek verdi

Operasyon kapsamında Alev Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyona özel harekat polisleri katılırken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.

Çok sayıda gözaltı var

Ekipler çok sayıda şüpheliyi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şişli’de uyuşturucu operasyonu ViDEO