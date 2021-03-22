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    Şişli'de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada

    Şişli'de cep telefonu çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 11:41
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    Şişli'de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Şişli'nin Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, Z.K. isimli kişinin yemek yediği esnada masa üzerinde bulunan cep telefonunun çalındığı ihbarını aldı.

    Harekete geçen polis ekipleri, restoranda bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve çevrede yapılan araştırmalar sonucu, hırsızlık olayını S.K. isimli yabancı uyruklu kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

    Kısa süre sonra S.K., polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    4 FARKLI CEP TELEFONU ÇIKTI

    Zanlının üzerinde yapılan aramalarda, mağdur kişiye Z.K.,'ye ait olduğu belirlenen cep telefonu başta olmak üzere 4 adet farklı kişilere ait olduğu tespit edilen cep telefonları ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Farklı tarihlerde Şişli ve Beyoğlu'nda çalınan cep telefonları, sahiplerine teslim edildi. S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Şahsın başka yerde hırsızlık yaptığı görüntüsü ise kameraya yansıdı.

    Şişli de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada #1

    Şişli'de cep telefonu çalan hırsız VİDEO

    Şişli de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada #2

    Şişli de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada #3

    Şişli de yabancı uyruklu cep telefonu hırsızı kamerada #4



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