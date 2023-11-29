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Şişli'deki alkollü kadın mahalleyi birbirine kattı: Klima motoruna çıktı, itfaiyeye zor anlar yaşattı!

Şişli'deki alkollü kadın mahalleyi birbirine kattı: Klima motoruna çıktı, itfaiyeye zor anlar yaşattı! Alkolü olduğu iddia edilen bir kadın, evinin penceresinin önündeki klima motorunun üzerine çıkarak ayaklarını sarkıttı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.