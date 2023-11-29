Şişli'deki alkollü kadın mahalleyi birbirine kattı: Klima motoruna çıktı, itfaiyeye zor anlar yaşattı!

İstanbul Şişli'de akılalmaz bir olay yaşandı.
Feriköy Mahallesi'ndeki binanın 4. katında yaşayan K.S.M. isimli bir kadın, alkol etkisiyle mahallelinin yüreğini ağızına getirdi.
Klima motorunun üzerine çıktı
Kadın, alkolün de etkisiyle pencerenin önündeki klima motorunun üzerine çıktı.
Ayaklarını sarkıtarak dakikalarca motorun üzerinde oturan kadın, adeta yürekleri ağızlara getirdi.
İtfaiye müdahale etti
Çevredeki vatandaşlar, kadının atlamak üzere olduğunu görünce itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri genç kadını ikna etmek için büyük çaba gösterdi.
Aynı dakikalarda yaşlı bir kadın, genç kadını, “Serap, ben geleyim mi?” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Aşağı indirildi
İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla hızlı bir şekilde müdahale etmeyi başardı.
Kadını sakince araca alan ekipler, aşağıya indirdi.
Olayın ardından genç kadın, dakikalarca gözyaşlarına hakim olamazken, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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