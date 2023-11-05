İstanbul Şişli'de hararetli anlar yaşandı.
Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda bir çiğ köfteci dükkanının sahibi olan Sibel Ç. (37), bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı dini nikahlı eşinden ayrıldı.
Eski eş dükkanı bastı
Ancak ikili arasında anlaşmazlık devam edince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sibel Ç.’nin eski eşi Turgay A. ile kardeşi Uğraş A. ve Mustafa Y. ile birlikte iş yerini bastı.
Oğluna silah çekti, kadını kaçırmaya çalıştı
Buradan kadını darbeden şahıslar, karşı koymaya çalışan oğlu Miraç G.’ye de silah çekti.
Anne ve oğlunu darbeden şahıslar, onları kaçıramayacağını anlayınca iş yerinin güvenlik kamera cihazını da söktükten sonra cep telefonunu da gasbederek kaçtı.
Olayın ardından Sibel Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilerek taburcu edilen anne ve oğlu şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
Şahıslar tespit edildi
Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, önce şahısların geldiği araçların plakasını ardından da şahısları tek tek tespit etti.
Şahısların adreslerine operasyon yapan Şişli polisi, onları gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şahıslara, “gasp”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından adli işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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