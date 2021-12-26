Sivas’ın en büyük gölü Tödürge, dondu

Tödürge gölü hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle, tamamen dondu. Vatandaşlar hem gölün yüzeyinde yürüdü hem manzaraya karşı fotoğraf çektirdi.

Sivas’ta hava sıcaklığı eksi 29.7 dereceye kadar düştü, ırmaklar ve göller buz tuttu.

Sivas - Erzurum kara yolunun 50’inci kilometresinde bulunan, 350 hektar alan yüzeyi ile Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge gölünün de yüzeyi buzla kaplandı.

En derin noktası 44.5 metre olan göl adeta buz pistine dönüştü.

YÜRÜNECEK KADAR SERTLEŞTİ

Gölün yüzeyindeki buz tabakası üzerinde yürünecek kadar sertleşti. Göl kenarında ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluştu.

KIŞ MANZARALARI OLUŞTU

Kimileri göl yüzeyinde yürümenin tadını çıkarttı kimileri ise ortaya çıkan eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih etti. Donan gölün ziyaretçileri donan gölde görülmeye değer manzaralar oluştuğunu belirterek, kış aylarında gezmekten hoşlananların mutlaka bu gölü görmeleri gerektiğini belirttiler.