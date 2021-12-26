Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
585.764
-2.75%
BTXN Coin
37.60
0.53%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Sivas’ın en büyük gölü Tödürge, dondu

    Tödürge gölü hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle, tamamen dondu. Vatandaşlar hem gölün yüzeyinde yürüdü hem manzaraya karşı fotoğraf çektirdi.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas’ın en büyük gölü Tödürge, dondu

    Sivas’ta hava sıcaklığı eksi 29.7 dereceye kadar düştü, ırmaklar ve göller buz tuttu.

    Sivas - Erzurum kara yolunun 50’inci kilometresinde bulunan, 350 hektar alan yüzeyi ile Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge gölünün de yüzeyi buzla kaplandı.

    En derin noktası 44.5 metre olan göl adeta buz pistine dönüştü.

    YÜRÜNECEK KADAR SERTLEŞTİ

    Gölün yüzeyindeki buz tabakası üzerinde yürünecek kadar sertleşti. Göl kenarında ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluştu.

    Sivas’ın en büyük gölü Tödürge, dondu #1

    KIŞ MANZARALARI OLUŞTU

    Kimileri göl yüzeyinde yürümenin tadını çıkarttı kimileri ise ortaya çıkan eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih etti. Donan gölün ziyaretçileri donan gölde görülmeye değer manzaralar oluştuğunu belirterek, kış aylarında gezmekten hoşlananların mutlaka bu gölü görmeleri gerektiğini belirttiler.

    Sivas’ın en büyük gölü Tödürge, dondu #2

    Sivas’ın en büyük gölü Tödürge, dondu #3

    Sivas’ın en büyük gölü Tödürge, dondu #4

    Sivas’ın en büyük gölü Tödürge, dondu #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir