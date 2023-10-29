Sivas'ta 103 yaşında Cumhuriyet tarihine şahitlik ediyor! 109 torun sahibi kadın: Bayrağı başucuma asıyorum Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı yatağının başucuna astığı Türk bayrağı ile karşılayan kadın Cumhuriyet'in ilanında 3 yaşında olduğunu ve bayramların coşkuyla kutlandığını söyleyerek, "Türk bayrağını çok seviyorum. Her bayramda başucuma asıyorum" dedi.

DHA

Türkiye 100'üncü yılında...

Sivas'ta yaşayan Zeynep Gülbil, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasında birçok olaya şahit olan Gülbil’in bayrak sevgisi ise dikkat çekiyor.

Başucundan ayırmadığı Türk bayrağını öpüp koklayan Gülbil, vatana ve bayrağa olan sevgisini dilinden düşürmüyor.

"Bayram olacak diye her şeyi yapardık"

Cumhuriyet Bayramı’nda büyük hazırlıklar yapıldığını belirten Zeynep Gülbil, "Önceden radyo vardı. Şimdi her şey var. O zaman bir şey yoktu. Sürekli çalışırdık, vakit böyle geçerdi. Cumhuriyet Bayramı geldiğinde yemekler hazırlardık. Misafirler ağırlardık. Bayram olacak diye her şeyi yapardık.

Türk bayrağını sevmem mi, severim. Hem de çok severim. Her zaman başucuma asarım. Bayramları da hazırlık yapmayı da severim. Güçlüydük o zaman, hazırlıklar yapardık. Yaşasın Cumhuriyet Bayramı. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

"Cumhuriyet bayramlarını çok seviyordu"

Cumhuriyet bayramlarının çocukluğunda coşkuyla kutlandığı söyleyen kızı Nebiha Gülbil (66) ise şöyle dedi:

Annem Cumhuriyet ile bayramla ilgili bir şeyler anlatırdı. Cumhuriyet bayramlarında yemekler, saclar, baklavalar yaptığını anlatırdı. Annemin gerçek yaşını tam bilmiyoruz. Kardeşi vefat etmiş, onun kimliğini anneme vermişler.



Bütün kardeşleri vefat etti. Bir tek annem kaldı. Bayramlarda çok mutlu olduğunu söylerdi. Biz de bayramda anneme yardım ederdik.



Cumhuriyet bayramlarını çok seviyordu, bu yüzden de çok hazırlık yapılırdı. Türk bayrağını çok seviyor. Başucundan eksik etmiyor ve odasında da Türk bayrağı var. Yattığı yerde de başında bayrak takılı olur.

"Atatürk’ü radyo ve gazetelerde duyduğunu bize anlatırdı"

Yeğen Sefa Gülbil (60) ise, şunları söyledi:

Her bayramda yengemizin elini öperiz ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız. Amcamın hanımı resmi olarak 103 yaşında ama bildiğimiz kadarıyla o dönemde kız çocuklarına kimlerin geç çıkarılması nedeniyle bu yaşın üzerinde bir yaşı olduğunu biliyoruz.



Çocukluk anıları hep hatrımızdadır. Her bayramda buraya geliriz. Bayrağını da hiçbir zaman yanı başından eksik etmez ve evinde mutlaka her zaman Türk bayrağı vardır. Atatürk’ü radyo ve gazetelerde duyduğunu bize anlatırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)