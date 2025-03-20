Sivas'ta 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
AA

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü.

D-100 kara yolunda seyreden yolcu otobüsü sürücüsü S.D., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOBÜSLER ÇARPIŞTI

Kontrolden çıkan otobüs, Suşehri ilçesi girişinde İ.K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı otobüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 YARALI

Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir