Sivas'ta 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü.
D-100 kara yolunda seyreden yolcu otobüsü sürücüsü S.D., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOBÜSLER ÇARPIŞTI
Kontrolden çıkan otobüs, Suşehri ilçesi girişinde İ.K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı otobüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
6 YARALI
Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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