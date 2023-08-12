Sivas'ta 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu Kangal ilçesinde yer alan buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, 3 bin dönümlük alan ise küle döndü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sivas'ın Kangal ilçesi Karataş mevkisinde buğday tarlasında çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerine traktörlerle yardım eden köylülerin destek vermesiyle 1 saat içerisinde kontrol altına alınan yangın, 3 bin dönümlük alanı ise küle çevirdi. Ayrıca söndürme çalışmaları sırasında, köylülerden birisinin traktörü de devrilerek hasar gördü. Milyonlarca liralık zarar Yangın sonrası havadan çekilen görüntüler zararın boyutunu gözler önüne serdi. Yaklaşık 10 bin ton buğdayın zayi olduğu yangında, milyonlarca liralık zarar olduğu tahmin ediliyor. "Ekili buğdaylar yandı Yangında yaklaşık 75 dönüm tarlası yanan Vedat Korkmaz, “Olayı haber alır almaz müdahale ettik. Sağolsunlar traktörü olan herkes yardıma koştu. Yaklaşık 3 bin dönüm ekili buğday yandı.” dedi.