Sivas'ta 30 yıllık çöp, rüzgarla 10 kilometrelik araziye yayıldı Ulaş ilçesinde 30 yıl önce çöp alanı olarak kullanılan bölgedeki atıklar, son yıllarda rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 kilometrelik bir alana yayıldı.

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DHA

30 yıl önce alınan bir kararla, Sivas'ın merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesi, 4 mahalleden toplanan çöpleri "Göller Bölgesi" adı verilen bir alana bırakmaya başladı.

Kuvvetli rüzgarlar, çöpleri dağıttı

Ancak zamanla biriken çöpler, özellikle son yıllarda kuvvetli rüzgarların etkisiyle yayılarak "Ovapınarı" olarak bilinen bölge de dahil olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik bir alana yayıldı.

Bu çöplerin çoğunluğunu poşetler ve plastikler oluşturuyor ve bu görüntü, bölgeden geçenlerin rahatsızlık duymasına sebep oluyor. Özellikle çiftçilerin tarlalarında, ağaç dallarında ve dere yataklarında bu çöpler sıkça görülüyor.

Arazinin tamamında temizlik yapılacak

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, arazide temizlik çalışması başlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

30 senedir çöplerimizin yeri orasıydı. Uzun yıllar önce oradaki 'Göller Bölgesi'ne çöp atılmaya başlanmış. Biz oraya artık çöp atmıyoruz. Başka yere taşıdık. Bundan sonra da ilçenin çöpünü, Sivas'a, geri dönüşüme göndereceğiz. Eski bölgemizde nispeten rüzgarın da etkisiyle araziye bir yayılım söz konusu. Artık, Katı Atık Birliği'ne de üye olduk. Orayla ilgili de yakında belediye ekipleri olarak çalışma başlatacağız. Arazinin tamamında temizlik çalışması yapacağız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)