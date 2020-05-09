En Son Haber

Dört çocuğunun annesi Münevver Arbaç'ı tabancayla öldüren Fevzi Arbaç, adliyeye sevk edildiği sırada, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" dedi.

Sivas'ın İnönü Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Fevzi Arbaç ile eşi Münevver Arbaç arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışma sonucu Fevzi Arbaç tabancasını alarak eşine 2 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Münevver Arbaç, olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Fevzi Arbaç, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Münevver Arbaç'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 4 çocukları olduğu öğrenilen Arbaç'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve çiftin uzun zamandır kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları öne sürüldü.

"PİŞMANIM"

Olay sonrası gözaltına alınan Fevzi Arbaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Arbaç, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Adliye çıkarıldığı sırada gazetecilerin 'eşinizi neden öldürdünüz?' sorusuna Arbaç, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" dedi.

Zanlının adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Sivas'ta 40 yıllık eşini öldüren koca yakalandı VİDEO