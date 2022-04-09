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    Sivas'ta akraba cinayeti: Silah ile başından vuruldu

    Yıldızeli ilçesinde aynı yerde oturan akrabalar arasında yaşanan kavgada, başından silahla vurulan 44 yaşındaki adam olay anında hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 13:08
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    Sivas'ta akraba cinayeti: Silah ile başından vuruldu

    Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde akraba cinayeti yaşandı.

    Haksızlar köyünde aralarında geçmiş yıllardan arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ünal Hasdemir (44) ve Halis Hasdemir (57) bu sabah yeniden tartıştı.

    Yola atılan taşın kaldırılmasını söyledi

    İddiaya göre Ünal Hasdemir, Halis Hasdemir'in evinin önünden traktörle geçerken, yola koyulan taşın geçişine engel olduğunu belirterek kaldırılmasını istedi.

    Sivas ta akraba cinayeti: Silah ile başından vuruldu #1

     

    Tartışma alevlendi, silahlar çekildi

    İkilinin tartışması, Halis Hasdemir'in oğlu İbrahim Hasdemir'in (37) de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Halis ve Ünal Hasdemir, birbirlerine silah çekti.

    Baş ve göğüs bölgesinden vurularak can verdi

    Başından ve göğüs bölgesinden vurulan Ünal Hasdemir, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası götürüldüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Halis ve İbrahim Hasdemir ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sivas ta akraba cinayeti: Silah ile başından vuruldu #2

    Sivas ta akraba cinayeti: Silah ile başından vuruldu #3


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