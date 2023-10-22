Sivas'ta annesinin kanını yutan bebek için ambulans uçak havalandı
İHA

Sivas'ta dünyaya gelen bebek için mücadele veriliyor.

Henüz adı konulmayan Karahan soyadlı bebek, erken doğum sırasında annesinin kanını yuttu.

Solunum yetmezliğine yol açtı

Minik bebek bunun sonrasında solunum yetmezliği yaşadı.

Ambulans uçak bebek için havalandı

Tespit edilen solunum yetmezliğinin ardından 28 günlük bebek, yapılan ilk müdahalelerin ardından hava ambulansıyla Elazığ’da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesine nakil edildi.

Tedavi altına alınan bebeğin bir süre daha Elazığ’da gözlem altında kalacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)