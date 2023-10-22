Sivas'ta annesinin kanını yutan bebek için ambulans uçak havalandı

İHA
Sivas'ta dünyaya gelen bebek için mücadele veriliyor.
Henüz adı konulmayan Karahan soyadlı bebek, erken doğum sırasında annesinin kanını yuttu.
Solunum yetmezliğine yol açtı
Minik bebek bunun sonrasında solunum yetmezliği yaşadı.
Ambulans uçak bebek için havalandı
Tespit edilen solunum yetmezliğinin ardından 28 günlük bebek, yapılan ilk müdahalelerin ardından hava ambulansıyla Elazığ’da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesine nakil edildi.
Tedavi altına alınan bebeğin bir süre daha Elazığ’da gözlem altında kalacağı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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