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Sivas'ta ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti

Sivas'ta ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Sivas'ta domuz avına çıkan ve ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan eski muhtar Mahmut Alkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.