İHA
Zaman zaman meydana gelen ayı saldırılarının son örneği Sivas'ta yaşandı.
Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Mahmut Alkaya ve bir arkadaşı, önceki gün domuz avına çıktı.
AĞIR YARALANMIŞTI
Arazide yaya olarak yürüyen eski muhtar Mahmut Alkaya, ayı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda ağır yaralanan muhtar, ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.
KURTARILAMADI
Sivas Numune Hastanesi'nde tedavisine başlanan Mahmut Alkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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