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    Sivas'ta babasını boğazından bıçaklayıp, öldürdü

    Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 12:52
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    Sivas'ta babasını boğazından bıçaklayıp, öldürdü

    Sivas’ın Zara ilçesine bağlı bağlı Ekinli köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürülen Burhan Aydın (33), babası Şaban Aydın (56) ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Aydın, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.

    Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şaban Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise Burhan Aydın'ı gözaltına aldı.

    EVDE BAŞKA KİMSE YOKTU

    Şaban Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

    Baba ve oğlunun köyde birlikte yaşadıkları, olay sırasında evde başka birinin bulunmadığı öğrenildi.

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