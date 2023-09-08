Sivas'ta başlayan aile içi tartışma İstanbul'da can aldı Sivas'ta bahçesindeki kavakların kesilmesi nedeniyle eşiyle tartışma yaşayan kadın babasının İstanbul'daki evine döndü. Kadının babası ile damadın kardeşleri arasında Sultanbeyli'de çıkan kavgada silahlar konuştu. Damadın kardeşlerinden biri hayatını kaybetti.

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İHA

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bahçedeki kavakların kesilmesi nedeniyle karı koca arasında tartışma çıktı.

Eşiyle anlaşamayan kadın, İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan babası K.B.'nin evine geldi.

K.B., kızının eşinin kardeşleri olan R.B. ve İsmail Hakkı Bulut ile bugün saat 12.26 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi.

İki kardeşi silahla vurdu

Husumetli iki grup arasında çıkan tartışmada R.B. ile İsmail Hakkı Bulut, amcaları olan K.B. tarafından silahla vurularak yaralandı.

Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye giderek tedaviye alındı. İsmail Hakkı Bulut hastanede hayatını kaybederken R.B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli K.B. polis tarafından yapılan dron destekli çalışmalar sonucunda 1 adet ruhsatsız silah ile birlikte yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)