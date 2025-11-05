Sivas'ta bıçakla vatandaşlara saldırdı: Zihinsel engelli genç gözaltında

- Sivas Kürelan ilçesinde zihinsel engelli bir genç, bıçakla vatandaşlara saldırdı.
- Polis ekipleri, saldırgan A.E.'yi gözaltına aldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde korkutan anlar...
15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda meydana gelen olayda, 25 yaşındaki A.E. isimli genç, elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara saldırmaya başladı.
ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Gencin, zihinsel engelli olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ GÖZALTINDA
Polis ekipleri tarafından A.E. gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.