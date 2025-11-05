Abone ol: Google News

Sivas'ta bıçakla vatandaşlara saldırdı: Zihinsel engelli genç gözaltında

Kurtalan ilçesinde yaşanan olayda, zihinsel engelli bir genç, elindeki bıçakla vatandaşlara saldırdı. A.E., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 17:01
  • Sivas Kürelan ilçesinde zihinsel engelli bir genç, bıçakla vatandaşlara saldırdı.
  • Polis ekipleri, saldırgan A.E.'yi gözaltına aldı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde korkutan anlar...

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda meydana gelen olayda, 25 yaşındaki A.E. isimli genç, elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara saldırmaya başladı.

ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gencin, zihinsel engelli olduğu öğrenildi. 

 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ GÖZALTINDA

Polis ekipleri tarafından A.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

