Sivas'ta bıçakla vatandaşlara saldırdı: Zihinsel engelli genç gözaltında Kurtalan ilçesinde yaşanan olayda, zihinsel engelli bir genç, elindeki bıçakla vatandaşlara saldırdı. A.E., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.