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Sivas'ta bir annenin iki kızını dövdüğü anlar kamerada

Sivas'ta bir annenin iki kızını dövdüğü anlar kamerada

Biri 7 diğeri 2 yaşında olan kız çocuklarını döven annenin şiddeti, eve yerleştirilen kamera ile ortaya çıktı. Anne gözaltına alınırken, çocuklar devlet korumasına verildi.