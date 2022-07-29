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- Sivas'ta bir annenin iki kızını dövdüğü anlar kamerada
Sivas'ta bir annenin iki kızını dövdüğü anlar kamerada
- 29.07.2022 - 14:54
- Güncelleme : 29.07.2022 - 15:30
Sivas’ta yaşayan Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, mayıs ayında çocukları A.A.Y (7) ile Ö.E.Y.'ye (2) uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı.
Furkan Y., önceki gün görüntülerle savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.
Görüntülerde Eda Ö.'nün ütü yaptıktan sonra önce A.A.Y.'ye ardından da Ö.E.Y.'ye şiddet uyguladığı görüldü.
Suçlamaları reddetti
Furkan Y.'nin suç duyurusunun ardından polis ekipleri Eda Ö.'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
2 kızını dövdüğü kamerayla görüntülenen anneye gözaltı VİDEO
Çocuklar devlet korumasında
Öte yandan A.A.Y. ile Ö.E.Y. evlerinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'nde gözetim altına alındı.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.