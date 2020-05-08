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    Sivas'ta bir kadın eşi tarafından öldürüldü

    Cani koca, cinayetin ardından suç aleti silahla birlikte polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 15:24
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    Sivas'ta bir kadın eşi tarafından öldürüldü

    Sivas kent merkezi İnönü Mahallesi'nde bulunan Karanfil Sokak'taki evlerinde eşi Münevver (59) ile tartışan Fevzi Albaç (65), silahını çekerek iki el ateş etti.

    Göğsünden iki kurşun alan Albaç, olay yerinde hayatını kaybetti.

    TESLİM OLDU

    Cani koca ise suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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