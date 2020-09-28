Sivas'ta bir kişi, apartmanı doğalgaz ile patlatmak istedi

Sivas'ta bir kişi, apartmanı doğalgaz ile patlatmak istedi

Sivas'ta 4 katlı apartmanda yaşayan Z.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evindeki doğal gazlı fırının hortumunu kestiğini ve apartmanı patlacağını belirterek ihbarda bulundu.

Sivas'ta Gökçebostan Mahallesi Halil İbrahim Kaymaz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Z.A., iddiaya göre, acil çağrı merkezini arayıp evinde bulunan doğal gazlı fırının hortumunu kestiğini ve binayı patlatacağını ihbar etti.

POLİS BİR SAATLİK ÇABAYLA ŞAHSI İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polis ve doğal gaz ekipleri apartmanı boşaltıp, çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın önünde sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bulunduruldu. Olay yerine gelen doğal gaz şirketi ekipleri apartmanın gazını keserken, polis, 1 saat süren çalışmanın ardından Z.A.'yı ikna edip eve girerek, Z.A.'yı gözaltına aldı.

Z.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.