Sivas'ta çatıda kalp krizi geçiren kişiye sağlıkçı ve itfaiyeden müdahale Tamir için çıktığı çatıda yemek yerken kalp krizi geçiren Nurettin Yılmaz'a ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaparken, çatından indirildiği sırada ise ikinci müdahaleyi ise itfaiye merdiveninde itfaiyeci yaptı.

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DHA

Bugün saat 16.30 sıralarında Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısına tamir için çıkan Nurettin Yılmaz(54), çalışmasına ara vermek isteyip yemek yemeye başladı. Bu sırada aniden fenalaşan Yılmaz çatıda baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖNCE SAĞLIK EKİBİ, SONRA DA İTFAİYE ERİ KALP MASAJI YAPTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yılmaz'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleri Yılmaz'a çatıda uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye merdiveni ile çatıdan alınan Yılmaz'a, merdiven üzerinde de itfaiye eri kalp masajı yaptı. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedaviye alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR O ANLARI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, Yılmaz'a sağlıkçı ve itfaiyecilerin kalp masajı müdahalesi ise çevredeki vatandaşlardan bazılarının cep telefonu kamerası ile görüntülenip, aradıkları kişilere olayı göstermeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)