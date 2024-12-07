Sivas'ta domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar ağır yaralandı

İHA
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı M.A. ve bir arkadaşı domuz avına çıktı.
Av esnasında eski muhtar M.A. ayı saldırısına uğradı.
ARKADAŞI FARK ETTİ
Durumu fark eden arkadaşı yüksek sesle bağırıp ayıyı korkutarak kaçırdı.
Saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralı muhtar ilk önce traktörle köy meydanına daha sonra ambulans helikopterle Sivas'a sevk edilerek Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış