Sivas'ta domuz sürüsüne çarpan sürücü kazayı ucuz atlattı Sivas'ta seyir halindeki hafif ticari aracın önüne çıkan domuz sürüsüne çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı.

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İHA

Sivas'ta Yıldızeli yolunda halindeki hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Fatih Gözütok'un önüne domuz sürüsü çıktı.

Domuz sürüsü yolun karşısına geçerken Gözütok'un kullandığı araç domuzların arasına daldı.

Aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelirken sürücü yara almadı.

"Olay anını aracımın kamerası kaydetti"

Fatih Gözütok, kazayı ucuz atlattığını ifade ederek, "Olay akşam saatlerinde Yıldızeli'nden dönerken meydana geldi. Olay anını aracımın kamerası kaydetti. Ben hızlı gitmiyordum fakat domuz sürüsü bir anda önüme çıktı. Çok şükür ucuz atlattık. Sadece çamurluk ve tampon hasar aldı. Daha öncesinde ayı ve domuz görmüştüm ama çarpışma gibi bir olay yaşamamıştım. Araçtan inip baktığımda hayvana bir şey olmamıştı. Gece geç saatlerde tabelalara dikkat ederseniz böyle olaylara karışmazsınız" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)