Sivas’ta FETÖ firarisine yönelik operasyon

İHA

FETÖ ile mücadele kapsamında başarılı bir çalışmaya imza atıldı..

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında Sivas'ta silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

HAKKINDA 7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Cezai İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"YAPILAN ÇALIŞMALAR VATANDAŞLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi: