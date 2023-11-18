Sivas-Ankara karayolu Toptancılar kavşağı yakınlarında ilginç bir kaza yaşandı.
M.P. idaresindeki otomobil seyir halindeyken trafik yoğunluğunu fark edince yavaşlayarak yan yola geçmek istedi.
İddialara göre, sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
İki araca çarptı
Otomobil ana yoldan çıkarak yol kenarındaki yeşil alanı geçip park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Direğin devrilmesi ihtimaline karşı kazaya karışan park halindeki iki araç olay yerinden başka bir tarafa çekildi.
Soruşturma başlatıldı
Kaza ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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