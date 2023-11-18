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Sivas'ta fren yerine gaza basınca olanlar oldu: Araçlara çarptı

Sivas'ta fren yerine gaza basınca olanlar oldu: Araçlara çarptı Sivas’ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil yoldan çıkıp park halindeki araçlara ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.